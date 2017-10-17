Лещенко назвал проект президента о неприкосновенности подачкой

Нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что депутатская неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 года, а не со следующего созыва Верховной Рады, как предлагает президент Петр Порошенко.

Об этом он написал в Facebook, реагируя на президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

"Система решила бросить нам подачку. Порошенко внес свои поправки в Конституцию относительно неприкосновенности депутатов. Не прошло и трех с половиной лет. Это - результат давления общества, но Порошенко не был бы Порошенко, если бы не подложил свинью", - написал Лещенко.

Он отметил, что этот законопроект "полностью повторяет депутатский, только с одной разницей - отменять неприкосновенность Порошенко хочет ... со следующего созыва Рады.

"То есть на его клан, который последние три года грабит Украину, эти поправки распространяться не будут. Наше требование - неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 года, то есть в течение двух ближайших сессий Рады", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что "эти поправки должны голосоваться в системной привязке к закону о процедуре импичмента президента".

Также на инициативу президента об отмене депутатской неприкосновенности отреагировала и эксперт Центра противодействия коррупции и антикоррупционной группы реанимационного пакета Реформ, Анастасия Красносельская.

"Акции протеста и люди на улицах - это работает. Акция только начинается, а Президент УЖЕ подал новый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Спикер недавно поручил комитету Руслана Князевича рассмотреть этот и депутатский - безотлагательно", - написала она в Facebook.

"Очень жду законопроект об антикоррупционном суде на основании решения Венецианки. Ни о каких рабочих группах до второго пришествия не может быть и речи", - добавила Красносельская.

Как известно, проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) под номером 7203 был зарегистрирован 17 октября.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету безотлагательно рассмотреть два законопроекта, которые предлагают отмену неприкосновенности депутатов.

Украинская правда