Группа нардепов вынудила Парубия закрыть согласительный совет

Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента во вторник, из-за чего спикер Андрей Парубий закрыл заседание.

Во время заседания совета около 20 депутатов подошли к креслу Парубия и выстроились за его спиной. От них выступил представитель фракции БПП Мустафа Найем.

Он призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады. Речь идет об отмене депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и введении выборов по открытым спискам.

"Сейчас под стенами Рады собрались тысячи людей. Их требования просты - проголосуйте законопроекты, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде", - подчеркнул Найем.

Он отметил, что в парламенте годами затягивается рассмотрение этих вопросов.

Реагируя на этот призыв, Парубий напомнил, что законопроекты о снятии неприкосновенности еще требуют рассмотрения профильным комитетом. Также он отметил, что не в его власти изменять регламент.

"Председатель Верховной Рады Украины не является директором..., решения принимаются согласительным советом", - сказал он.

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