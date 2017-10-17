Порошенко просит создать рабочую группу по Антикоррупционному суду

1732 просмотра
Вторник, 17 октября 2017, 11:54

Президент Петр Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Об этом на брифинге после согласительного совета 17 октября заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Президент призывает парламент создать рабочую группу и разработать законопроект, который подать на согласование, и он его – согласованный со всеми фракциями – внесет в парламент, определит его как неотложный и предложит Верховной Раде безотлагательно рассмотреть этот совместный законопроект", - сказала Луценко.

Она добавила, что в бюджете на 2018 год уже предусмотрена достаточная сумма средств для создания и финансирования Антикоррупционного суда.

Порошенко также призывает включить законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в повестку дня парламента.

"Чтобы снять любые инсинуации, чтобы остаться последовательным, президент внес очередной законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. Номер законопроекта 7203. Он уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Президент определил этот законопроект как неотложный, поэтому он призывает этот законопроект включить в повестку дня", - сказала Луценко.

Относительно требования об изменении избирательного законодательства, то, по словам представителя президента, с этим должна определиться сама Верховная Рада.

"Третье требование – это требование об изменении закона о выборах. Президент неоднократно призывал депутатов, как коалиции, так и оппозиции, сесть, провести консультации. Потому что это вопрос самого парламента – как они планируют провести следующие, очередные, выборы в Верховную Раду", - сказала Луценко.

"Просим нардепов собраться, провести консультации и решить, какой закон будут поддерживать депутаты 8 созыва", - подытожила Луценко.

Как известно, в законопроекте президента предлагается изложить статью 80 Конституции следующим образом:

"Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

При этом из данной статьи президент предлагает исключить, что "народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность" и "народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ирина Балачук, УП

Темы: Антикоррупционный суд Порошенко неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Парубий: Венецианская комиссия отклонила законопроект по антикоррупционному суду 17 октября 2017, 10:24
Порошенко о коррупции: министры должны декларировать люстры и растения 11 октября 2017, 15:10
Порошенко назвал 4 предпосылки для Антикоррупционного суда 11 октября 2017, 14:13
powered by lun.ua
Главные новости
В штабе АТО уточнили потери за сутки: 2 погибших, 2 раненых
Антикоррупционеры обещают блокировать трибуну Рады
Парасюк под Радой подрался с Гелетеем
Группа нардепов вынудила Парубия закрыть согласительный совет
Все новости
откровенно

О людях и зверях: кому нужен цирк с животными?

архивы

У Сибір за брата. Історія Михайла Николина, жителя села Олексинці

иНФОГРАФиКА

Украинская Повстанческая Армия в картинках