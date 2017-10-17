Парубий в Раде озвучил компромиссный вариант работы
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий распорядился поставить на рассмотрение после медицинской реформы вопрос снятия депутатской неприкосновенности и избирательную реформу.
Об этом он сказал, выступая после открытия заседания парламента во вторник.
"Миллионы украинцев ждут медицинской реформы... А после этого мы безотлагательно рассмотрим вопрос неприкосновенности, а затем безотлагательно перейдем ко всем законопроектам избирательной реформы", - сказал Парубий.
"Даю поручение комитету правовой политики безотлагательно рассмотреть 2 законопроекта о снятии неприкосновенности (внесенный народными депутатами и неотложный президентский -ред.). Они должны быть вынесены в зал и рассмотрены", - сказал спикер.
Парубий отметил, что считает неприемлемыми попытки сорвать работу согласительного совета и парламента, и призвал к компромиссу.
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