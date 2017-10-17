НАПК взялось за декларацию замглавы фракции Опоблок
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронных деклараций заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Воропаева и прокурора Луганской области Владимира Янко.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Соответствующее решение агентство приняло на своем очередном заседании во вторник.
В целом НАПК проверит декларации за 2015 и 2016 годы от 22 человек, среди которых также заместитель мэра Винницы Сергей Матусяк и председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук.
На 18 из них были получены жалобы от общественности и государственных органов, в которых говорится о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений. В этот перечень входят и Воропаев с Глуханчуком. Еще четверых проверят в соответствии с требованиями закона о предотвращении коррупции. В этом списке - Янчук и Матусяк.
"Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем принятия соответствующего решения", - отмечается в решении агентства.
Украинская правда
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