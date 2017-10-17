Участники акции: Порошенко задвигает Антикоррупционный суд в долгий ящик

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Вторник, 17 октября 2017, 13:44

Антикоррупционеры считают предложение президента создать межфракционную рабочую группу для наработки законопроекта об Антикоррупционном суде способом отсрочить его создание.

Такой комментарий к предложению Петра Порошенко, озвученному депутатам Ириной Луценко, обнародовал Центр противодействия коррупции как позицию инициаторов антикоррупционных требований акции 17.10 "Большая политическая реформа".

"Это – сознательная попытка президента затянуть процесс создания антикоррупционного суда на неопределенное время", – убеждены они.

"Ключевые решения по судебной реформе принимались в Администрации президента, поэтому разработка законопроекта в парламенте будет означать лишь бесконечные дебаты без участия международных и отечественных экспертов, представителей общественности и донорского сообщества", – считают участники акции за политическую реформу.

По мнению антикоррупционных активистов, "рабочая группа в Раде с участием всех фракций – это классический способ "заговорить" тему и отложить подготовку законопроекта об антикоррупционном суд в долгий ящик".

"Ничто не мешает президенту, если он искренен в намерении создать антикоррупционный суд, подать собственный законопроект в парламент и работать над согласованием позиций фракций при подготовке законопроекта ко второму чтению", – отмечают они.

"Именно так президент организовал подготовку изменений в процессуальные кодексы, которые были нужны ему для продолжения судебной реформы и запуска работы нового Верховного Суда", – напоминают активисты.

Они отмечают, что "Венецианская комиссия дала очень четкие рекомендации по структуре антикоррупционного суда и отбору антикоррупционных судей при решающем участии международных доноров" и рекомендовала взять за основу ключевые нормы уже зарегистрированного в парламенте проекта закона об антикоррупционных судах №6011.

"Так что разработать президентский законопроект можно за очень короткий срок – в течение двух недель", – уверены антикоррупционеры.

"Законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов президент внес в парламент как неотложный сегодня утром, без рабочих групп и долгих консультаций", – напоминают они.

Антикоррупционная часть оргкомитета акции настаивает на своем требовании к президенту не медлить с созданием антикоррупционных судов и не генерировать сценарии, которые затягивают создание антикоррупционного суда.

Алена Рощенко, УП

Темы: Антикоррупционный суд Порошенко акции реформы
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