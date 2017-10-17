В центре Запорожья расстреляли внедорожник

В центральной части Запорожья неизвестные 17 октября расстреляли внедорожник SUBARU Forester.

Об этом сообщает местное издание "061" со ссылкой на начальника пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик.

По ее словам, это случилось около 10:00 на улице Нижнеднепровской. Пострадала задняя часть кузова и стекло припаркованного автомобиля, который принадлежит 49-летнему запорожцу.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте нападения на авто работают следователи.