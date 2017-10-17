В центре Запорожья расстреляли внедорожник

5988 просмотров
Вторник, 17 октября 2017, 13:57

В центральной части Запорожья неизвестные 17 октября расстреляли внедорожник SUBARU Forester.

Об этом сообщает местное издание "061" со ссылкой на начальника пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик.

По ее словам, это случилось около 10:00 на улице Нижнеднепровской. Пострадала задняя часть кузова и стекло припаркованного автомобиля, который принадлежит 49-летнему запорожцу.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте нападения на авто работают следователи.

 
фото: 061.ua

Темы: Запорожье чрезвычайное происшествие авто
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Запорожской области зафиксировали превышение эпидпорога ОРВИ 13 октября 2017, 22:53
Суд отказался арестовывать бывшего мэра Запорожья 11 октября 2017, 11:27
В Запорожье на взятке задержали чиновника таможенного контроля аэропорта 10 октября 2017, 14:50
powered by lun.ua
Главные новости
Гелетей не будет писать заявление в полицию на "неадеквата" Парасюка
Порошенко: захват вертолетной площадки ведет к атаманщине
Порошенко отреагировал на митинг и просит полицию быть на страже
Парубий в Раде озвучил компромиссный вариант работы
Все новости
не навреди

Почему не стоит говорить эти 13 фраз людям с депрессией

белая трость

Как это – быть слепым с эпилепсией и умственным нарушением

стартапы

12 украинских проектов, покоривших Kickstarter