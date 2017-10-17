Обстрел авто в Запорожье расследуют как хулиганство

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Вторник, 17 октября 2017, 15:16

Полиция открыла уголовное производство по факту расстрела внедорожника Subaru в Запорожье.

Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По ее словам, дело возбуждено по статье 296 УК (хулиганство).

Сейчас полиция устанавливает, из какого именно оружия был поврежден автомобиль и кто совершил это преступление.

Также правоохранители выясняют причины, которые привели к повреждению имущества подобным образом.

Как сообщалось, 17 октября утром в центральной части Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник Subaru Forester, принадлежащий местному жителю.

В результате происшествия никто не пострадал.

Евгений Кизилов, УП

Темы: полиция чрезвычайное происшествие авто Запорожье
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