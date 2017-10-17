Российские власти отправляют в Сибирь новобранцев из оккупированного Крыма

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Вторник, 17 октября 2017, 15:27

17 октября первая партия новобранцев из оккупированного Крыма незаконно была отправлена для прохождения военной службы в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что осенью-зимой текущего года из территории Южного военного округа для прохождения службы в рядах Вооруженных сил России будет призвано более 22 тысяч человек.

Наиболее массовые отправки призывников запланированы на ноябрь и декабрь.

Вместе с крымчанами в Сибирь были отправлены новобранцы из северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкессии.

Ранее сообщалось, что военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек для прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ.

Украинская правда

Темы: Крым аннексия Минобороны Росcия Вооруженные силы
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