В стычках под ВР уже двое пострадавших

В стычке под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Так, пострадал мужчина старше 60 лет, ему чем-то повредили голову, из нее шла кровь.

Также пострадал представитель правоохранительных органов. По свидетельствам корреспондента УП, он лежал без сознания, у него текла кровь из носа. Его забрали медики.

Фото полиции

#Київ: учасники акцій розламали декілька секцій огорожі та металошукачів. Почалися сутички. Один поліцейський постраждав pic.twitter.com/7s7eaWLhgY — МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.



Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады.

Украинская правда