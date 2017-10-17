В стычках под ВР уже двое пострадавших

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Вторник, 17 октября 2017, 16:30

В стычке под Верховной Радой появились первые пострадавшие – это один из активистов и полицейский.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Так, пострадал мужчина старше 60 лет, ему чем-то повредили голову, из нее шла кровь.

Также пострадал представитель правоохранительных органов. По свидетельствам корреспондента УП, он лежал без сознания, у него текла кровь из носа. Его забрали медики. 

 
Фото полиции

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стоит в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требует митинг под стенами Рады.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада акции
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