Шкиряк заявил об арсенале оружия у человека Семенченко и "отморозках"

Зорян Шкиряк заявляет, что участники акции 17 октября сразу были настроены на столкновения, а приближенный к нардепу Семену Семенченко человек хранил оружие.



Об этом советник министра внутренних дел заявил по телефону телеканалу "112 Украина".



"Наверное, у вас теперь нет сомнений, что озвученная мной предварительно информация нашла свое подтверждение. Безусловно, этой гоп-компнаии и этим отморозкам Саакашвили и Гришина и в голову не приходило проводить мирные акции протеста. Они сразу были настроены на осуществление провокаций и силовое противостояние с правоохранительными органами", – заявил Шкиряк.



Он добавил: "На данный момент уже есть один пострадавший полицейский, его забрала "скорая". Не исключено, что эти провокации могут продолжаться и дальше".



По мнению Шкиряка, сейчас под Верховной Радой "значительно меньше" митингующих, чем было утром, "но остались именно те, кто готовился к незаконным действиям".



"Мы прекрасно понимаем, что эти маргинальные группировки, для которых нет никаких законов, Конституции и любых норм цивилизованных, для которых до сих пор существует понятие вседозволенности, – они будут продолжать, наверное, свои агрессивные действия", – заявил Шкиряк.



"Какая в этом необходимость? Ведь абсолютно нормальный, цивилизованный диалог в Верховной Раде. Никто не собирался проводить мирную акцию", – добавил он.





Шкиряк заверил, что ситуация напряженная, но контролируемая.



"Правоохранительные органы действуют максимально корректно, чтобы избежать столкновений. Ведь именно это сегодня нужно пророссийским провокаторам. Я осознанно говорю "пророссийским", потому что все те мероприятия, которые совершают люди, которые провоцируют столкновения под Верховной Радой, сознательно или втемную используются сегодня нашим врагом. И все это, безусловно, будет сегодня топ-новостью на пропагандистских каналах (РФ – ред.)", – сказал он.



"Буквально час назад в ходе оперативно-следственных действий, проведенных в рамках одного из уголовных производств сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели санкционированный обыск в одном из гаражей гражданина М, который имеет непосредственное отношение к группировке Константина Гришина (Семена Семенченко – ред.)", – заявил советник главы МВД.



"В ходе этого обыска изъят очередной арсенал оружия. Это предварительно 5 гранат РГД-5, цинковый ящик с патронами калибра 5,45 и автомат АКС. В настоящее время продолжаются следственные действия. Я думаю, что Национальная полиция в ближайшее время сделает заявление", – сообщил Шкиряк.



По его мнению, это свидетельствует о том, что "к мирным акциям протеста готовились".



Шкиряк пообещал, что действия правоохранителей будут законными, но "грубые правонарушения будут иметь адекватный ответ со стороны сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии".

Как известно, 17 октября в центре Киева проходит многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда. Под Верховной Радой уже произошли столкновения, в которых пострадали два человека, один из которых полицейский.



Перед этим Шкиряк заявлял, что Семен Семенченко (Гришин) планирует организовать штурм Верховной Рады и использовать для этого "взрывные пакеты".



Алена Рощенко, УП