Патрульные остановили пьяного судью-рецидивиста

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Вторник, 17 октября 2017, 17:14

Патрульная полиция остановила в Киевской области судью, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это уже ее третий подобный случай за год.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция уже третий раз за год составляет административный протокол на чиновника. Женщину отстранили от управления, а автомобиль доставлен на площадку временного содержания", - рассказывают правоохранители.

По их данным, во вторник утром на улице Привокзальной в Белой Церкви полицейские остановили автомобиль с явными механическими повреждениями, характерными для ДТП. Как выяснилось, за рулем находилась судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области и была она с "явными признаками алкогольного опьянения".

Также оказалось, что срок временного разрешения на право управления автомобилем истек.

Относительно чиновницы составлены административные протоколы по статьям 130 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях - управление транспортными средствами в состоянии опьянения и без соответствующих документов.

 
 

Украинская правда

Темы: суд полиция авто чрезвычайное происшествие Киевская область
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