Розенблат заявляет, что его дни в браслете закончились

Народный депутат Борислав Розенблат заявляет, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Об этом он написал в Facebook.

"16 октября 2017 года закончился срок действия мер в отношении меня", - отметил нардеп.

При этом он пообещал, что "и в дальнейшем будет способствовать прозрачному и объективному расследованию".

Как сообщалось, 19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 млн гривен.

Как известно, Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.

Украинская правда