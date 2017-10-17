Розенблат заявляет, что его дни в браслете закончились

608 просмотров
Вторник, 17 октября 2017, 17:43

Народный депутат Борислав Розенблат заявляет, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

Об этом он написал в Facebook.

"16 октября 2017 года закончился срок действия мер в отношении меня", - отметил нардеп.

При этом он пообещал, что "и в дальнейшем будет способствовать прозрачному и объективному расследованию".

Как сообщалось, 19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 млн гривен.

Как известно, Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.

Украинская правда

Темы: Розенблат суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд не продлил заседание по браслету Розенблата 13 октября 2017, 23:32
Суд, который думал, оставить ли Розенблата с браслетом, взял перерыв 13 октября 2017, 20:52
Имущество Розенблата оставили под арестом 5 сентября 2017, 15:22
powered by lun.ua
Главные новости
Розенблат заявляет, что его дни в браслете закончились
Шкиряк заявил об арсенале оружия у человека Семенченко и "отморозках"
Коалиция отказалась выполнить требования улицы во вторник - Найем
Замглавы МВФ никогда не слышал о "плане Маршалла" для Украины
Все новости
тренд

Жестокие розыгрыши, о которых надо помнить при знакомствах

семья

5 шагов, чтобы ваш брак стал крепче

ликбез

Что такое здоровое питание с точки зрения ВООЗ