В столице Мальты протест с требованием расследовать убийство журналистки

В мальтийской столице городе Валлетта люди собрались у здания суда, требуя расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Акцию протеста организовали члены Сети гражданского общества, к ней присоединились журналисты и блогеры.

Среди присутствующих также депутаты парламента, в том числе лидер оппозиции Адриан Делия, бывший оппозиционный лидер Сиймон Бусуттил, известные юристы и бывший премьер-министр Лоуренс Гонке.

После нескольких выступлений, в которых осуждались действия власти относительно защиты собственных граждан, учасники акции спели национальный гимн.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков. В частности, она обвиняла в коррупции премьер-министра Джозефа Муската и его жену.