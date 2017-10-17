"Укрзализныця" пустит поезд Одесса – Перемышль

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Вторник, 17 октября 2017, 18:20

С 10 декабря "Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу сообщением Одесса – Перемышль.

Об этом сообщается в Twitter "Укрзализныци".

"С 10 декабря 2017 года, с введением графика движения поездов на 2017/2018 год, "Укрзализныця" вводит новый поезд №36/35 Одесса – Перемышль", – говорится в сообщении.


И. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что новый поезд будет ходить ежедневно.

Он будет делать остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и т.д.

Как известно, с 10 декабря также будет курсировать новый беспересадочный поезд сообщением Киев – Львов – Будапешт – Вена.

Алена Рощенко, УП

Темы: Укрзализныця транспорт Польша
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