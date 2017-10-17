"Укрзализныця" пустит поезд Одесса – Перемышль
С 10 декабря "Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу сообщением Одесса – Перемышль.
Об этом сообщается в Twitter "Укрзализныци".
"С 10 декабря 2017 года, с введением графика движения поездов на 2017/2018 год, "Укрзализныця" вводит новый поезд №36/35 Одесса – Перемышль", – говорится в сообщении.
З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль. https://t.co/gRXRWyJ7XQ— ПАТ "Укрзалізниця" (@uz_gov_ua) October 17, 2017
И. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что новый поезд будет ходить ежедневно.
Он будет делать остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком и т.д.
З 10.12- новий поїзд Одеса – Перемишль! Щодня. Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 17, 2017
Как известно, с 10 декабря также будет курсировать новый беспересадочный поезд сообщением Киев – Львов – Будапешт – Вена.
Алена Рощенко, УП
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