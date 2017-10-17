НАБУ создаст отдельное подразделение по коррупции в Минобороны

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Вторник, 17 октября 2017, 18:22

В Национальном антикоррупционном бюро Украины будет создано специальное подразделение, детективы которого будут расследовать факты коррупции в Министерстве обороны.

Об этом сообщает "УНИАН", ссылаясь на слова директора НАБУ Артема Сытника.

Сытник отметил, что, кроме дела о коррупционных схемах в оборонном ведомстве с участием заместителя министра и других высших должностных лиц, по Минобороны у НАБУ уже есть другие дела

"Мы сейчас завершили комплектование подразделения детективов, и у нас будет отдельный сектор, который будет заниматься именно Минобороны. Это огромный бюджет, самый большой бюджет в государстве, и поэтому без нашего внимания там не обойдется", - сказал он.

Сытник добавил, что дело о коррупционных схемах в Минобороны расследовалось длительное время.

"Прокуратура полностью согласилась со всеми доводами детективов, согласовала подозрения, и сейчас мы имеем этот результат", - отметил он.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца.

12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.

Украинская правда

Темы: НАБУ Сытник Минобороны коррупция
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