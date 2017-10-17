НАПК нашла нарушения в работе Омеляна

1268 просмотров
Вторник, 17 октября 2017, 18:33

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Как сообщается на сайте агентства, соответствующее решение было принято на заседании НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентством были выявлены нарушения Закона Украины "О предупреждении коррупции" в трех частях.

Так, в НАПК отмечают нарушение при проведении специальной проверки кандидатов на должности: запросы Мининфраструктуры в соответствующие государственные органы направлялись с нарушением установленных сроков.

Кроме того, принятие решения о назначении на должности также происходило с нарушением: без получения ответов от Минюста о наличии сведений о кандидатах в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, о распространении на лиц запрета занимать соответствующую должность.

Последним нарушением, о котором сообщает НАПК, является непривлечение к дисциплинарной ответственности служащего Мининфраструктуры, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), однако судом не наказаный в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.

"Согласно предписанию, НАПК требует провести в отношении работников Мининфраструктуры служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, а именно нарушений требований части третьей статьи 57, части второй статьи 58, части второй статьи 65 Закон Украины "О предотвращении коррупции", - пояснили в агентстве.

В НАПК добавили, что предписание является обязательным к исполнению, а за его неисполнение предусмотрена административная ответственность.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры ответили, что ждут документов из НАПК и пообещали принять необходимые меры:

"Вопросы, указанные в предписании, касаются исключительно компетенции госсекретаря. Ждем официальный документ от НАПК и примем необходимые меры", – написала в Fаcebook пресс-секретарь Омеляна.

Как сообщалось ранее, НАБУ начало расследование против Владимира Омеляна по факту незаконного обогащения..

НАБУ подчеркнул, что производство начато еще в мае, но внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не является достаточным основанием для обвинений лица в совершении правонарушения.

Сам министр инфраструктуры заявил, что в его декларации нет нарушений.

Украинская правда

Темы: НАПК Омелян Мининфраструктуры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК взялось за декларацию замглавы фракции Опоблок 17 октября 2017, 13:36
НАПК распределило 110 миллионов из госбюджета на 6 партий 13 октября 2017, 14:52
КИУ призвал НАПК проверить деятельность партии Саакашвили 11 октября 2017, 12:55
powered by lun.ua
Главные новости
Импорт из РФ увеличился на 37,2%
В зоне АТО погиб украинский военный
Задержанных из-за столкновений на Грушевского нет
Саакашвили – митингующим: не расходимся, мы пришли вынести козла
Все новости
музыка

Буковинское кантри завоевывает Европу

семья

5 шагов, чтобы ваш брак стал крепче

а вы знали?

7 причин, почему нельзя ложиться спать с влажными волосами