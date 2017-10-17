НАПК нашла нарушения в работе Омеляна

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Как сообщается на сайте агентства, соответствующее решение было принято на заседании НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентством были выявлены нарушения Закона Украины "О предупреждении коррупции" в трех частях.

Так, в НАПК отмечают нарушение при проведении специальной проверки кандидатов на должности: запросы Мининфраструктуры в соответствующие государственные органы направлялись с нарушением установленных сроков.

Кроме того, принятие решения о назначении на должности также происходило с нарушением: без получения ответов от Минюста о наличии сведений о кандидатах в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, о распространении на лиц запрета занимать соответствующую должность.

Последним нарушением, о котором сообщает НАПК, является непривлечение к дисциплинарной ответственности служащего Мининфраструктуры, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), однако судом не наказаный в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.

"Согласно предписанию, НАПК требует провести в отношении работников Мининфраструктуры служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, а именно нарушений требований части третьей статьи 57, части второй статьи 58, части второй статьи 65 Закон Украины "О предотвращении коррупции", - пояснили в агентстве.

В НАПК добавили, что предписание является обязательным к исполнению, а за его неисполнение предусмотрена административная ответственность.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры ответили, что ждут документов из НАПК и пообещали принять необходимые меры:



"Вопросы, указанные в предписании, касаются исключительно компетенции госсекретаря. Ждем официальный документ от НАПК и примем необходимые меры", – написала в Fаcebook пресс-секретарь Омеляна.

Как сообщалось ранее, НАБУ начало расследование против Владимира Омеляна по факту незаконного обогащения..

НАБУ подчеркнул, что производство начато еще в мае, но внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не является достаточным основанием для обвинений лица в совершении правонарушения.

Сам министр инфраструктуры заявил, что в его декларации нет нарушений.

Украинская правда