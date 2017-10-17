Россия и Венгрия хотят не допустить, чтобы закон об образовании вступил в силу

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Вторник, 17 октября 2017, 19:04

Россия и Венгрия намерены не допустить, чтобы закон об образовании в Украине вступил в силу.

Об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером, передает УНИАН.

"Мы будем действовать, чтобы побудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры. Мы не можем допустить, чтобы он вступил в силу", - заявила Матвиенко.

По ее утверждению, "закон нарушает базовые принципы международного права". Она напомнила, что Совет федерации единогласно приняла заявление в связи с "ущемлением прав русскоязычных граждан, людей других национальностей" в Украине.

"Мы не можем не обращать внимания на этот закон. Он грубо нарушает европейские конвенции в области прав национальных меньшинств, их языков и культуры. В Украине проживают миллионы русскоязычных соотечественников. С принятием закона об образовании политика вытеснения русского языка и вовсе приобретает "законные" формы", - отметила Матвиенко.

В то же время Ласло Кевер заявил, что Украина нужна Венгрии, как "стабильный и уравновешенный сосед".

"Закон об образовании свидетельствует, что, к сожалению, сегодня эта страна является нестабильной. Вопрос затрагивает нас не меньше, чем Россию. В Украине проживает 170 тыс. венгров. Этот закон исключает обучения на венгерском языке. Мы не нашли ни одной здоровой причины принятия данного документа, кроме желания усилить напряжение внутри Украины", - сказал он.

Как известно, в конце сентября Венгрия инициировала обсуждение реформы образования в ЕС.

Как сообщалось ранее, 25 сентября этого года Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Темы: образование Украина Росcия Венгрия
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