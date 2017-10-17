Митинг под Радой расходится. Палатки остаются
Митинг под зданием Верховной Рады расходится.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
На площади напротив парламента осталось около ста человек.
В то же время на проезжей части по Грушевского остаются одиннадцать больших палаток.
Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг.
Народный депутат от БПП Мустафа Найем призвал спикера и других депутатов отложить рассмотрение медицинской реформы, которая стояла в повестке дня ВР первой, и уже во вторник приступить к рассмотрению законопроектов, принятие которых требует митинг под стенами Рады.
В то же время народные депутаты не поддержали это решение. После консультации с главами фракций Парубий объявил, что 2 законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности внесены в повестку дня четверга.
По мнению спикера, после положительного решения по вопросу неприкосновенности народные депутаты перейдут к избирательной реформы.
После обеда бойцы бывшего батальона "Донбасс" выстроились с отобранными у сотрудников полиции щитами между зданиями Верховной Рады и улице Грушевского, 14.
В 16 часов Верховную Раду окружили мужчины с нашивками батальона "Донбасс", "Азов" и другие, нацгвардийци одели шлемы, начались драки, применили газ.
Участники акции во время конфликта с правоохранителями сломали рамку металлоискателя на улице Грушевского возле Кабмина и сломали забор.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Один полицейский, который в настоящее время госпитализирован и еще трое гражданских. Им оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации.
Роман Кравец, УП
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