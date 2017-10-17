В Киеве обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами

В столице Национальная полиция совместно со Службой безопасности провели обыски, во время которых правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Обыски продолжаются. Подчеркиваю, что это - не последний шаг Службы безопасности и Национальной полиции, направленный на недопущение мероприятий по дестабилизации ситуации в государстве", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Он также отметил, что после проведения всех необходимых экспертиз лицо, сделавшее этот тайник, будет привлечено к уголовной ответственности.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко отметил, что изъятые правоохранителями предметы могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной Рады Украины, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирование столкновений, которые могли иметь негативные последствия.

"Мы четко понимаем, кто сделал эти "закладки" и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана", - отметил Виктор Кононенко.

тайник с боеприпасами mvs.gov.ua

тайник с боеприпасами mvs.gov.ua

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.