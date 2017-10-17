В России хотят ограничить работу американских СМИ

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Вторник, 17 октября 2017, 22:08

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила Минкомсвязи РФ ввести ограничения по действующим на территории России пяти американских СМИ.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

"В списке пять американских СМИ, чья деятельность на территории России может считаться пропагандистской, а не журналистской", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что речь идет о "Голосе Америки", "Радио Свободе" и CNN.

Окончательное решение, по словам собеседника агентства, будет принято на заседании комиссии 23 октября. Затем предложение будет направлено в Минкомсвязь.

Как известно, 30 сентября "Роскомнадзор" нарушил административные дела против телеканала CNN International за якобы обнаруженные в его деятельности "нарушение российского законодательства о средствах массовой информации".

Темы: Росcия СМИ
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