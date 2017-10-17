К частной резиденции Порошенко привезли людей и технику
К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в Козине привезли силовиков и военную технику.
Об этом сообщает народный депутат Виктория Войцицкая в Facebook.
Она написала, что для охраны частной резиденции президента стянули много военных и техники. Кроме того, перекрыли дорогу на время, на какое именно, не указывается.
"Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков ... ответ был "прекрасен": проводятся учения ....", - сообщила нардеп.
Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.
Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.
Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.
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