К частной резиденции Порошенко привезли людей и технику

К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в Козине привезли силовиков и военную технику.

Об этом сообщает народный депутат Виктория Войцицкая в Facebook.



Она написала, что для охраны частной резиденции президента стянули много военных и техники. Кроме того, перекрыли дорогу на время, на какое именно, не указывается.



"Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков ... ответ был "прекрасен": проводятся учения ....", - сообщила нардеп.

военные возле резиденции президента Виктория Войцицкая Facebook

военные возле резиденции президента Виктория Войцицкая Facebook

военные возле резиденции президента Виктория Войцицкая Facebook

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.





