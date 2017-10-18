Луценко: Никакого сноса палаток не будет

Под Радой вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей, из-за инофрмации об оружии, которое может быть среди митингующих. Палатки сносить не будут.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

"У спецслужб была информация и есть установленные факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны", - написал он.

"Никакого сноса палаток не будет", - подчеркнул генпрокурор.

При этом он добавил, что во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

"Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации", - написал Луценко.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.

Как сообщалось, из-за попыток проверять митингующих вечером под зданием Верховной Рады начались беспорядки. Сейчас эмоции спали