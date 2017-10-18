Полиция расследует кражу щитов Нацгвардии

Нацполиция внесла в Единый реестр уголовное производство по факту ограбления нацгвардейцев.

Об этом на брифинге рассказал руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня мы еще внесли в Единый реестр уголовное преступление по факту кражи имущества работников Национальной гвардии", - отметил он.

Как сообщалось, митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардейцев щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Как известно, 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Позже митингующие установили несколько палаток перед Верховной Радой.



Полиция Киева по согласованию со столичной прокуратурой открыла уголовное производство из-за ранения и госпитализации полицейского во время столкновений на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Всего к медикам обратились четыре человека.

Как сообщалось, из-за попыток проверять митингующих вечером под зданием Верховной Рады начались беспорядки. Сейчас эмоции спали

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев на брифинге заявил, что полиция продолжит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий и беспрепятственную работу Верховной Рады. Вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

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