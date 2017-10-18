Додон угрожает КС за решение о его возможном отстранении

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Среда, 18 октября 2017, 07:38

Президент Молдовы Игорь Додон считает нарушением Конституции страны решение Конституционного суда о том, что он обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру, в частности, на должность министра обороны.

Об этом он заявил на брифинге, который состоялся в Кишиневе, сообщает Укринформ.

"Сегодня правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали еще один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда. Решением, принятым сегодня Судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом", - заявил Додон.

Глава Молдовы отметил также, что Конституционный суд имеет право толковать Конституцию, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.

По его словам, статья 98 (6) Основного закона не устанавливает обязанности президента назначать министра при повторном выдвижении так же как и обнародовать законы.

Президент подчеркнул, что при новом составе парламента, который будет создан после досрочных или очередных парламентских выборов, будет сформирован новый состав Конституционного суда, а одним из непосредственных приоритетов КС в его новом составе станет полный пересмотр многих принятых решений, имеющих "антигосударственный характер и подрывающих авторитет государственных учреждений".

По мнению Додона, все действия судей нынешнего состава Конституционного суда станут предметом тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса.

Как сообщалось, Конституционный суд Молдовы постановил, что отказ Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра обороны - это нарушение Конституции.

Согласно решению суда, для выполнения функций президента Молдовы вместо Додона может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства.

Темы: Молдова
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