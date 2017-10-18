ОБСЕ зафиксировала танки боевиков недалеко от Донецка

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Среда, 18 октября 2017, 09:21

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как боевики разгружали с тягачей шесть танков неустановленного типа в районе оккупированного села Зерновое, в 70 км от Донецка.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Команда СММ заметила, как с тягачей разгружали 6 танков (неустановленного типа) в районе подконтрольного "ДНР" с. Зерновое (70 км к югу от Донецка), в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года", - говорится в сообщении.

Кроме танков, команда СММ также видела примерно 18 боевых машин пехоты (БМП-2), которые были оценены как новые или отремонтированные, и еще 12 грузовиков военного типа.

Наблюдатели зафиксировала наличие мин, в частности к востоку от Попасной, где ранее Миссией было отмечено проведение работ по разминированию.

В оккупированных районах, за пределами соответствующих линий отвода, команда СММ отметила наличие 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Также наблюдатели констатировали  отсутствие 12 минометов (одиннадцати ПМ-38 и одного 2Б11).

СММ зафиксировала наличие боевой бронированной машины и свежих следов бронированной техники в зоне безопасности. 14 октября беспилотник СММ зафиксировал неподвижный бронетранспортер (БТР-60 или БТР-70) вблизи Золотого.

В неподконтрольных Киеву районах наблюдатели видели свежие следы от не менее 3 БМП-2 в районе между южной окраиной пгт Бойковское (быв. Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка) и автодорогой Т0508, ведущей на юго-запад по направлению к с. Набережное (77 км к югу от Донецка).

Также СММ видела свежие следы от нескольких БМП-2 на участке между дорогой Т0508 и дорогой в с. Луково (72 км к югу от Донецка).

Вместе с тем наблюдатели констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение их количества в Луганской области по сравнению с предыдущими сутками.  

Темы: Донбасс АТО ОБСЕ
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