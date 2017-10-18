Для подрыва авто журналистки на Мальте использовано пластиковую взрывчатку - СМИ

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Среда, 18 октября 2017, 09:25

Для убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии было использовано пластиковую взрывчатку Семтекс, которую часто применяют при террористических атаках.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, информирует издание Times of Malta.

По их данным, явная сила взрыва и рассказы очевидцев указывают на то, что для подрыва авто было использовано именно пластиковую взрывчатку Семтекс. Если это на самом деле был этот тип взрывчатки, то его на Мальте использовано впервые, добавили источники.

Пока до конца не ясно, где была заложена бомба - в автомобиле или на дороге.

По словам очевидца Франса Санта, который описал момент подрыва, сначала он услышал сильный взрыв. Вероятно, это сработал детонатор, а затем раздался значительно более мощный взрыв.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers.

53-летняя Каруана Галисия была автором популярного блога, в котором писала о случаях коррупции среди высокопоставленных политиков. В частности, обвиняли в коррупции премьер-министра Джозефа Мускат и его жену.

"Европейская правда"

Темы: СМИ взрыв оффшоры
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