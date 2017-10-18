СКР заявляет, что задержал "правосека" в Ростовской области

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Среда, 18 октября 2017, 09:40

Следственный комитет Российской Федерации заявляет о задержании в Ростовской области украинца Романа Терновского, причастного к "Правому сектору".

Как сообщает СК РФ, следователи задержали его совместно с ФСБ России.

"На территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации "Правый сектор", – говорится в сообщении.

По данным СКР, "Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины".

"Кроме того, используя аккаунт в социальной сети Facebook, Терновский осуществлял пропаганду деятельности организации "Правый сектор" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации", – утверждает СКР.

На фото Терновский второй слева - отмечает СКР
На фото Терновский второй слева - отмечает СКР

"Действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", – заявляет ведомство.

По данным СКР, "в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор".

По ходатайству следствия суд постановил взять Терновского под стражу.

"Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации "Правый сектор" продолжается", – добавляет СКР.

Темы: Росcия Правый сектор
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