Боевики в два раза увеличили количество обстрелов на Донбассе – СЦКК

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Среда, 18 октября 2017, 10:32

15-17 октября боевики в два раза увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает Пресс-центр штаба АТО со ссылкой Совместный центр по контролю и координации.

"15-17 октября общее количество обстрелов позиций подразделений ВС Украины со стороны НВФ ОРДО и ОРЛО увеличилась в два раза", - говорится в сообщении.

Особенно напряженной остается обстановка в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Гнутово, Артемово, Марьинка, Зайцево-Северное, Трехизбенка и Новотошкивка.

"Боевики ОРДО и ОРЛО неоднократно применяли по позициям подразделений ВС Украины, в т.ч. оружие, запрещенное минского соглашениями: минометы калибра 82 и 120 мм, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - отметили в СЦКК.

Боевики обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, шахта Дутовка, Светлодарск, Каменка.

Массированным обстрелам подверглись позиции подразделений ВСУ в районе Новоалександровки, Попасной, Станицы Луганской и Валуйского.

А также на мариупольском направлении возле населенных пунктов Лебединское, Широкино, Талаковка и Новотроицкое.

"Такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО демонстрируют откровенное пренебрежение Минскими договоренностями, желание дискредитировать ВСУ накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - подытожили в СЦКК.

Темы: Донбасс АТО
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