Чиновника Генштаба ВСУ поймали со взяткой – прокуратура

Военная прокуратура 17 октября задержала по подозрению во взяточничестве полковника Вооруженных сил Украины и представителя Мостиского пограничного отряда.



Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Так, Военная прокуратура Дарницкого гарнизона (Киев) совместно с СБУ задержала одного из начальников отдела Генерального штаба ВСУ при получении от гражданина К. 3000 долларов за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления очагов нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.



Прокуратура ведет следственные действия, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК, проведении обысков, отстранении от должности.





А Военная прокуратура Львовского гарнизона с СБУ и отделом внутренней безопасности по Мостисскому пограничному отряду задокументировала факт вымогательства и получения неправомерной выгоды инспектором пограничной службы – инструктором отдела пограничной службы "Мостисская железнодорожная станция" Мостисского пограничного отряда Западного регионального управления Госпогранслужбы.



"Денежные средства в размере 5200 грн предназначались за несоздание препятствий при перемещении через государственную границу Украины в Республику Польша подакцизных товаров – 100 блоков табачных изделий", – уточняет Сарган.



Взятка обнаружена и изъята во время проведения осмотра места происшествия.



После того из-за жалоб на здоровье пограничника госпитализировали – поэтому его не задержали. По результатам следственных действий ему планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и просить суд о содержании его под стражей.



Также во вторник Военная прокуратура АТО совместно с работниками Управления защиты экономики Главного управления Нацполиции в Донецкой области задокументировала получение адвокатом 1000 долларов "за влияние на принятие решения о непривлечении клиента к уголовной ответственности и неназначении судом реальной меры наказания".



"Общий размер неправомерной выгоды, которую с июля 2017 года требовал адвокат у своего клиента, составлял 4 тысячи долларов США, из них. 3 тысячи долларов США адвокатом получено ранее через посредника", – установила прокуратура.



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении адвокату по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.