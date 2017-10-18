Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки
Президент Петр Порошенко освободил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Об этом говорится в указе №329 от 17 октября, обнародованном на сайте главы государства.
"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.
О причинах увольнения в указе не сообщается.
С июня 2016-го по сентябрь 2017 Разинков был временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.
13 сентября 2017 года назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.
Украинская правда
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