Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

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Среда, 18 октября 2017, 12:22

Президент Петр Порошенко освободил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом говорится в указе №329 от 17 октября, обнародованном на сайте главы государства.

"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в документе.

О причинах увольнения в указе не сообщается.

С июня 2016-го по сентябрь 2017 Разинков был временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

13 сентября 2017 года назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

Украинская правда

Темы: СБУ Порошенко
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