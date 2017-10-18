Правительство поручило сформировать демографический реестр

Кабинет министров поручил Государственной миграционной службе начать формирование единого государственного демографического реестра.

Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства 18 октября, передают "Українські новини".

Постановлением утвержден порядок ведения реестра и предоставления из него информации.

Также Миграционной службе поручено принять меры для обеспечения администрирования реестра, в том числе технического и программно-технологического сопровождения баз данных, обслуживания спецоборудования главного и резервного вычислительных центров.

Кроме того, Миграционная служба обязана начать работы по техподдержке программного обеспечения реестра, технической и информационной поддержке пользователей путем заключения соответствующих договоров с госпредприятием "Документ".

При этом граничный норматив рентабельности услуг по администрированию реестра не должен превышать 10%.

Целью ведения реестра является идентификация лица для оформления, выдачи, обмена документов, а также учет информации о регистрации мета проживания или места пребывания граждан.

При этом запрещается требовать от граждан для внесения в реестр персональные данные, которые касаются этнического происхождения, расы, политических или религиозных убеждений, обвинений в совершении преступлений, здоровья или половой жизни.

Информация в реестре является конфиденциальной.

Каждый гражданин, персональные данные которого внесены в реестр, имеет право на бесплатное получение справки о внесенной информации, а также на получение сообщения о каждом случае передачи кому-либо информации о нем.

Как известно, 20 ноября 2012 года Верховная Рада приняла закон "О едином государственном демографическом реестре", предусматривавший и введение биометрических паспортов.

В декабре 2016 года Кабинет министров определил ГП "Документ" администратором единого государственного демографического реестра.