МИД выясняет обстоятельства ареста в РФ экс-активиста "Правого сектора"

Министерство иностранных дел ищет информацию об обстоятельствах задержания и месте содержания в России украинца Романа Терновского.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на официального представителя департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

По его словам, внешнеполитическое ведомство поручило Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону срочно обратиться в компетентные органы РФ с требованием предоставить соответствующую информацию.

"Российская сторона официально не информировала дипломатические или консульские учреждения Украины в Российской Федерации о задержании в Ростовской области гражданина Украины", - сказал Кирилич.

Как сообщалось, в среду утром Следственный комитет России заявил о задержании в Ростовской области украинца Романа Терновского, "причастного к "Правому сектору".

Пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский сообщил "Украинской правде", что Терновский никогда в партию не входил, однако примерно в течение одного года был сторонником политсилы. Уже около года в "Правом секторе" ничего не слышали об активисте.