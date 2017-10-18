Дело "Трейд Коммодити": Защита Павловского подал апелляцию

Защита заместителя министра обороны Игоря Павловского подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом в сообщил адвокат Павловского Ростислав Кравец, передает "Укринформ".

"Так, нами вчера была подана соответствующая апелляционная жалоба, в которой мы утверждаем, что вообще оснований для избрания меры пресечения не было, потому что само подозрение необоснованно", - сказал Кравец.

Он также сообщил, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Как известно 12 октября Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

11 октября детективы НАБУ и САП Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевич по подозрению в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

16 октября следователи Национального антикоррупционного бюро задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко.

Соломенский районный суд Киева во вторник, 17 октября, отпустил Трофименко под личное обязательство и обязал надеть электронный браслет.

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