Зам Гужвы заявляет, что ее задержали пограничники

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Среда, 18 октября 2017, 14:50

Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявляет, что в аэропорту "Борисполь" ее задержали пограничники.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Только что пограничники задержали меня в аэропорту Борисполь - при пересечении границы из Амстердама. Сотрудник службы забрал паспорт и группой отправились изучать обстоятельства", - пишет журналистка.

По ее словам, о причине проверки ей пока не сообщали.

Крюкова рассказала, что на полтора дня ездила в Нидерланды "по официальному приглашению нидерландской рекламной компании - для съёмок в fashion проекте".

Как сообщалось, 26 сентября главред "Страны" заявил, что правоохранители завершили расследование по делу о вымогательстве им 10 тысяч долларов у нардепа Дмитрия Линько и скоро его отдадут под суд.

Вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

Украинская правда

Темы: СМИ Пограничная служба Борисполь Киев граница
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