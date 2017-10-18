Пограничники уверяют, что журналистку "Страна.ua" не задерживали

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Среда, 18 октября 2017, 16:40

В Госпогранслужбе заявляют, что заместитель главреда издания "Страна.ua" Светлана Крюкова попала в Украину по стандартной процедуре.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

По его словам, журналистка пишет неправду, когда говорит, что в аэропорту "Борисполь" под Киевом ее задерживали пограничники для проверки и копирования документов.

В то же время на просьбу описать процедуру пересечения границы Крюковой Слободян ответил: "Без комментариев".

Как сообщалось, ранее в среду заместитель главы интернет-издания Игоря Гужвы написала в Facebook, что в "Борисполе", куда она прилетела из Нидерландов, ее задержали пограничники.

По ее словам, работник ГПСУ забрал у нее паспорт и вместе с другими сотрудниками "отправился изучать обстоятельства".

Позже журналистка сообщила, что ее уже отпустили, но перед этим отксерили ее билеты и записали маршрут. Причину задержания не объяснили.

По утверждению Крюковой, пограничник намекнул, что на "нее в системе стоит отметка, и такие приемы будут повторяться при любом пересечении границы".

Евгений Кизилов, УП

Темы: Пограничная служба СМИ Борисполь медиа
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