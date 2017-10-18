Группа нардепов вечером пойдет к Порошенко, чтобы "спросить простую вещь"

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Среда, 18 октября 2017, 16:56

Народный депутат БПП Мустафа Найем заявил, что он и ряд народных депутатов в среду вечером намерены пойти к президенту Петру Порошенко и узнать у него сроки подачи законопроекта о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду.

Об этом депутат сказал в эфире телеканала NewsOne в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Антикоррупционного суда. Сейчас мы наблюдаем такую вещь, когда президент пытается перенести ответственность с себя на парламент. Есть попытки непубличным путем создать какую-то рабочую группу в парламенте, которая якобы должна предложить президенту законопроект. Это бред, ведь Венецианская комиссия очень четко сказала, что президент сам должен внести такой законопроект", – говорит Найем.

Нардеп проанонсировал, что в среду в 19.00 он с авторами законопроекта и рядом народных депутатов пойдут к президенту, чтобы "спросить простую вещь: два требования почти выполнены, на два требования есть ответ от парламента. Президент должен внести законопроект об Антикоррупционном суде".

"Мы бы хотели услышать хотя бы приблизительные сроки, когда президент это сделает, чтобы могли на тот день, когда он внесет и в парламенте будет его рассмотрение, снова прийти к парламенту и заставить его проголосовать за законопроект об Антикоррупционном суде", – пояснил он.

Нардеп также подчеркнул, что депутаты готовы отозвать свой законопроект и ждут любых инициатив от президента" по Антикоррупционному суду.

Как сообщалось, законопроект об антикоррупционных судах (№6011) авторства вице-спикера парламента Оксаны Сыроид, народных депутатов Егора Соболева, М.Найема, Сергея Лещенко и ряда других парламентариев был зарегистрирован в Верховной Раде в феврале.

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Как известно, Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") призывает Порошенко внести в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций комиссии.

17 октября председатель Рады Андрей Парубий призвал авторов законопроектов №6011 и №6529 (о создании Антикоррупционной палаты) отозвать свои документы для того, чтобы президент смог внести свой вариант.

17 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Митингующие под парламентом поставили палаточный городок. 18 октября пикет парламента, хотя и не такой многочисленный, продолжался.

Темы: Антикоррупционный суд Порошенко законодательство
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