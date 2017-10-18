Геращенко: В Луганской области на днях будет открыт КПВВ "Золотое"

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Среда, 18 октября 2017, 17:04

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорилась о разблокировании пункта пропуска "Золотое" в Луганской области.

Об этом пишет в Facebook представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

"КПВВ "Золотое" благодаря нашим требованиям, наконец, на днях будет открыт", - написала она.

"Тяжелый день. Но, надеюсь, не бесполезный, потому что люди на Луганщине ждут КПВВ в Золотом, и мы наконец, через полтора года, дожали открытия", - добавила Геращенко.

Она также рассказала, как продвигается дело освобождения заложников. По ее словам, их количество постоянно растет, а договориться с оккупантами не удается.

"Камень преткновения - требование амнистии для беркутовцев и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу. Работаем, чтобы были хорошие новости для семей наших заложников, пока все идет трудно, но движемся", - отметила Геращенко.

По ее словам, очередной раунд переговоров в Минске прошел с определенными трудностями, но позитив все же есть.

Как сообщалось, 5 октября на переговорах в Минске предварительно договорились об открытии пункта пропуска "Золотое" 20 октября.

Украинская правда

Темы: Геращенко Ирина Минские соглашения АТО Донбасс Росcия
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