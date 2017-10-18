Экс-чиновникам Концерна радиовещания сообщили о подозрении за растрату

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Среда, 18 октября 2017, 18:19

В среду, 18 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в растрате около 1 млн грн и служебной подделке бывшему руководителю государственного предприятия "Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения", экс-начальнику сектора этого же госпредприятия, а также руководителю частного предприятия, задействованного в совершении преступления.

Об этом сообщает САП.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2013 году после назначения на руководящие должности в КРРТ упомянутые должностные лица, действуя в сговоре с руководителем частного предприятия, заказали разработку технической документации по землеустройству земельных участков, которые на момент заключения соответствующих договоров не находились или частично находились в пользовании "Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения ", и оплатили выполнение этих работ.

Во время обысков детективы НАБУ изъяли компьютерную технику, которую, по их мнению, могли использовать в преступных целях. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Темы: НАБУ Украина
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