Собчак заявила, что будет баллотироваться в президенты России

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила в письме, отправленном в газету "Ведомости".

"Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа "Против всех", - пояснила она.

Собчак заявила, что выборы, по ее мнению, надо использовать "как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков оппозиции".

Она уверена, что хотя мартовские выборы и не будут по-настоящему свободными, бойкотировать их не нужно.

"Для того чтобы выиграть марафон, нужно и тренироваться, и участвовать, и требовать честного судейства", - заявила она.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "5-7 кандидатур, которые рассматривают", называли и Ксению Собчак.

Однако тогда Собчак заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

"И этот вызов адресован не только мне... (но - ред.) Я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решусь, вы узнаете об этом от меня лично", - подытожила Собчак.