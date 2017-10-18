Штаб АТО: боевики стреляли 18 раз, 1 военный ранен

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Среда, 18 октября 2017, 18:56

На Донецком направлении в результате противостояний ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 18 октября.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО раз отличился эскалацией конфликта со стороны российско-оккупационных группировок", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении от начала суток боевики устроили 22 вооруженные провокации, среди которых было 18 обстрелов.

"Так, боевики 5 раз из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Авдеевки. С этого же оружия враг трижды обстреливал наши позиции в районе шахты Бутовка", - сообщают в штабе АТО.

Бойцы АТО жестко отвечали противнику с пехотного вооружения. В результате одного из таких противостояний получил ранения один украинский боец.

Кроме того, сегодня трижды под огнем боевиков оказались опорные пункты сил АТО у Песков, дважды - неподалеку Новгородского.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А под гранатометный огонь противника попали украинские опорные пункты возле Павлополя и Широкино.

Темы: АТО ОРДЛО Донецкая область
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