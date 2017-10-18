Киевсовет предложил парламенту отменить бесплатный проезд для депутатов

На заседании Киевского городского совета депутаты подготовили обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров об отмене права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.



"В условиях, в период войны на востоке Украины, депутаты Киевского городского совета, считают нецелесообразным за счет государственного бюджета Украины и соответствующих местных бюджетов обеспечивать народных депутатов и депутатов местных советов бесплатным проездом. Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", - отметила инициатор проекта, депутат Киевсовета Алла Шлапак.



Соответствующее обращение согласовали на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.



Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины.



В то же время депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.