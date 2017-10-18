Под Радой в палаточном городке остаются около 700 человек

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Среда, 18 октября 2017, 19:50

В палаточном городке под зданием Верховной Рады находятся около 700 человек.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что сейчас ситуация в лагере спокойная. Там находятся люди в камуфляже, пенсионеры, несколько десятков журналистов и народные депутаты - Владимир Парасюк, Семен Семенченко и Егор Соболев.

Несколько рядов силовиков охраняют весь периметр здания Рады.

Как сообщалось, 18 октября после 17 часов под Верховной Радой произошла новая стычка.

Народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в комментарии телеканалу АТR заявил, что "отряд спецназовцев пошел на митингующих в атаку и пытался забрать щиты".

Как известно, 17 октября митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардейцев щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Нацполиция внесла в Единый реестр уголовное производство по факту ограбления нацгвардейцев.

Темы: Верховная Рада митинги акции
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