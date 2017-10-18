Януковичу разрешили остаться в России еще на год





Об этом сообщает " Коммерсант " со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Причинами, которые стали основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", - пояснил адвокат.





По его словам, варианты приобретения гражданства или вида на жительство в России Янукович не рассматривает.

"Только временное убежище в возвращении на территорию Украины", - подчеркнул Сердюк.





По информации издания, Янукович не получал российского гражданства или вида на жительство и у него нет намерений делать это в будущем.

Сведений об этом нет ни в одном из учетов МВД.





Отмечается, что срок действия документа на проживание в России, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017.

Никаких других документов для легального пребывания в России в Виктора Януковича нет.