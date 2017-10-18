Януковичу разрешили остаться в России еще на год

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Среда, 18 октября 2017, 20:21

В МВД России продолжили право на временное убежище для экс-президента Украины Виктора Януковича до 26 октября 2018 года.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Причинами, которые стали основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", - пояснил адвокат.

По его словам, варианты приобретения гражданства или вида на жительство в России Янукович не рассматривает. "Только временное убежище в возвращении на территорию Украины", - подчеркнул Сердюк.

По информации издания, Янукович не получал российского гражданства или вида на жительство и у него нет намерений делать это в будущем. Сведений об этом нет ни в одном из учетов МВД.

Отмечается, что срок действия документа на проживание в России, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017. Никаких других документов для легального пребывания в России в Виктора Януковича нет.

Темы: Янукович Росcия
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