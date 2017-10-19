Лесные пожары в Канаде: 2 тысячи пострадавших
В канадской провинции Манитоба у города Виннипег разгорается масштабный лесной пожар.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местную полицию.
По информации Канадского пожарного отделения, пока огонь охватил 4 гектара леса, но существует угроза распространения пламени через ветры мощностью 100 км \ час.
Расстояние от центра возгорания в Виннипег составляет 90 километров.
Также горит трава в соседней провинции Саскачеван – около 2 тысяч местных жителей эвакуировали.
Как известно, в американской Калифорнии не утихают лесные пожары – число погибших превысило 40 человек.
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