Лесные пожары в Канаде: 2 тысячи пострадавших

В канадской провинции Манитоба у города Виннипег разгорается масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местную полицию.

По информации Канадского пожарного отделения, пока огонь охватил 4 гектара леса, но существует угроза распространения пламени через ветры мощностью 100 км \ час.

Расстояние от центра возгорания в Виннипег составляет 90 километров.

Также горит трава в соседней провинции Саскачеван – около 2 тысяч местных жителей эвакуировали.

Как известно, в американской Калифорнии не утихают лесные пожары – число погибших превысило 40 человек.