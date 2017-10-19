Нацполиция Харьковщины назвала имена погибших в ДТП

Харьковская полиция опубликовала список погибших и пострадавших во время аварии в центре Харькова.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

"Установлены личности 3 погибших: Александр Евтеева (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Елена Берченко, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко", – говорится в заявлении.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена ​​в областную больницу, другая пострадавшая – в отделение политравмы харьковской больнице.

По информации директора Депатрамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, число погибших возросло до 6.

Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.