Нацполиция Харьковщины назвала имена погибших в ДТП

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Четверг, 19 октября 2017, 01:18

Харьковская полиция опубликовала список погибших и пострадавших во время аварии в центре Харькова.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

"Установлены личности 3 погибших: Александр Евтеева (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Елена Берченко, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко",  говорится в заявлении.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена ​​в областную больницу, другая пострадавшая  в отделение политравмы харьковской больнице.

По информации директора Депатрамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, число погибших возросло до 6.
Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева.

Темы: Харьков авария ДТП
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