Смертельная авария в Харькове: назвали имя второго водителя

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Четверг, 19 октября 2017, 02:58

Вторым участником аварии в центре Харькова был Геннадий Дронов.

Об этом сообщает портал "Харьков Сity" в Facebook.

По информации издания, 59-летний Геннадий Дронов занимается розничной торговлей и сдает в аренду недвижимость.

Также сообщается, что в результате аварии водитель не получил серьезных повреждений.

Как известно, в результате ДТП в центре Харькова погибли 6 человек, еще 6 - ранены.

Нацполиция Харьковщины опубликовала список пострадавших.

Темы: Харьков авария
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