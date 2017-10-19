Массовое отравление во Львове: 12 пострадавших

229 просмотров
Четверг, 19 октября 2017, 04:05

После отравления в львовском ресторане "Барская рюмка" к медикам обратились 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились 12 человек которые питались в ресторане" Барская рюмка ",  говорится в заявлении.

Состояние всех госпитализированных пациентов  средней тяжести.

Как известно, в сентябре во Львове рыбой с рынка отравились 56 человек.

Темы: Львов Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Мы называем себя левыми националистами". Кого задержала СБУ во Львове 12 октября 2017, 21:14
СБУ рапортует, что разоблачила организаторов акций, заказанных из России 12 октября 2017, 18:20
Во Львове сорвали концерт Бабкина из-за выступлений артиста в РФ 7 октября 2017, 23:03
powered by lun.ua
Главные новости
Нацполиция Харьковщины назвала имена погибших в ДТП
ДТП в Харькове: назвали фамилию водителя
Главные новости дня – за 60 секунд
В Харькове на пешеходном переходе авто задавило 5 человек, еще 6 ранены
Все новости
видео

Каминг-аут. Он пережил пытки в чеченской тюрьме

исследование

"Сахар – сладкая смерть". теперь официально

добро

6 литров в день. Как живет женщина с гиперлактацией