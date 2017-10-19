Киевское метро будет работать на час дольше из-за футбола

Работу киевского метрополитена 19-20 октября будет продлено на час из-за проведения футбольного матча.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница коммунального предприятия.

"С 19 по 20 октября работа киевского метрополитена будет продлена на один час. Такие меры предусмотрены по причине проведения на НСК "Олимпийский "футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и" Янг Бойз" (Берн, Швейцария)", – говорится в заявлении.

Также пресс-служба метрополитена информирует: 19 октября с 21:05 до 22:05 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" – на выход, а "Площадь Льва Толстого" – на вход.

Как известно, 11 сентября некоторые станции столичного метро не работали из-за задымления.