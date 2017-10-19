В Украине создадут институт испытаний и сертификации вооружения

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Четверг, 19 октября 2017, 09:42

Правительство приняло решение о создании Государственного института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Соответствующее постановление Кабинет министров принял 18 октября, сообщает правительственный портал.

Цель – обеспечить реализацию единой государственной политики по испытанию, сертификации, разработки и производства вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований сектора безопасности и обороны государства, в том числе с учетом требований стандартов НАТО.

Институт объединит потенциалы Государственного научно-испытательного центра, Черниговского национального технологического университета и предприятий военно-промышленного комплекса.

Это позволит модернизировать экспериментально-испытательную базу и ускорить внедрение научных разработок, а также создаст условия для продвижения продукции производителей на внутренний и внешний рынки, надеются в правительстве.

Дополняется...

Темы: оружие Кабинет министров
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