В Украине создадут институт испытаний и сертификации вооружения

Правительство приняло решение о создании Государственного института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.



Соответствующее постановление Кабинет министров принял 18 октября, сообщает правительственный портал.



Цель – обеспечить реализацию единой государственной политики по испытанию, сертификации, разработки и производства вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований сектора безопасности и обороны государства, в том числе с учетом требований стандартов НАТО.



Институт объединит потенциалы Государственного научно-испытательного центра, Черниговского национального технологического университета и предприятий военно-промышленного комплекса.



Это позволит модернизировать экспериментально-испытательную базу и ускорить внедрение научных разработок, а также создаст условия для продвижения продукции производителей на внутренний и внешний рынки, надеются в правительстве.

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